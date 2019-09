Belle and The Beats met nieuw werk in 't Beest

Waarom ben je eigenlijk niet eerder in Zeeland te zien geweest?

Isabel: "Dat weet ik eigenlijk niet. We hebben heel erg de focus gehad op Amsterdam en omgeving en om de show klaar te krijgen. Op een gegeven moment dacht ik: het wordt wel tijd nu om naar mijn hometown te gaan."

Hoe gaat het met jou en de band?

"We hebben nu een steady groepje van mensen die heel dedicated werken aan dit project. Het zijn super muzikanten waar ik blij mee ben. We werken met een plan, we repeteren niet zo vaak, maar wel heel doelgericht. We zien daar groei in en de neuzen staan dezelfde kant op."

Isabel Zoeteweij van Belle and The Beats (foto: Belle and The Beats)

Ben je tevreden met wat de singles van jullie vorige EP gedaan hebben?

"Ja, zeker! Met de eerste single kwamen we in een toonaangevende spotifylijst, we zijn gedraaid bij jullie en op de nationale radio. Vooral in het buitenland hebben we aandacht gekregen voor onze videoclips. Nu zijn we toe aan de volgende stap."

Begin dit jaar kwam de single Qetesh, als voorbode van de nieuwe plaat. Wanneer verschijnt die?

"Het staat nu gepland om begin volgend jaar nieuwe singles te droppen. In het najaar brengen we het album uit. Dat is wat later dan beloofd, maar het moet gewoon goed zijn!"

Belle and The Beats maakt muziek met oriëntaalse invloeden, opzwepende beats met bijzondere samenwerkingen. In 2018 verscheen de debuut EP Lose Your Feathers. De band presenteerde die in Bitterzoet, Amsterdam. Op de EP staan onder andere de singles Soldier of the Night en Deeper. Soldier of the Night was te horen in de SBS6 serie 'De Spa'. De videoclip van Deeper ging in première op het Amerikaanse Get Some Magazine in Los Angeles. In de clip speelt het queer koppel Sterresoet van Schooten en Gale Rama de hoofdrol.

Isabel Zoeteweij vertelt over het komende optreden van Belle and The Beats in 't Beest