Verboden wapens gevonden bij controle op bedrijventerrein in Middelburg

Bij de gevonden wapens gaat het om drie vuurwapens, één balletjespistool en twee busjes pepperspray. Ook werden vijf dozen met munitie voor vuurwapens gevonden. Op dezelfde locatie vonden de agenten ook een grote hoeveelheid namaakgoederen. Voor de vondst van de wapens en namaakgoederen heeft de politie twee mensen aangehouden.

Onder invloed

De derde en vierde verdachte werden opgepakt voor andere vergrijpen. De politie pakte één persoon op omdat die zich niet kon of wilde legitimeren. Tijdens de controle liep ook een automobilist tegen de lamp, omdat die geen geldig rijbewijs had en onder invloed was van verdovende middelen. Omdat hij eerder al meerdere malen voor het rijden zonder rijbewijs is aangehouden, is ook zijn auto in beslag genomen. Een andere automobilist kreeg een bekeuring voor roekeloos rijgedrag.

Tijdens de controle werden ook zwaar illegaal vuurwerk aan gevonden en troffen de agenten en ambtenaren ook twee auto's aan waarvan het Voertuig Identificatie Nummer was verwijderd. Daarnaast bleek dat twee bedrijven werden gebruikt als slaapplek, terwijl dit niet mag volgens de regels van de gemeente. Verder werd veel informatie achterhaald die interessant zijn voor andere overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst en de RUD Zeeland.

'Strenge handhaving noodzakelijk'

Het was de zesde zogenoemde integrale controle in enkele jaren tijd. Waarschijnlijk volgt er binnenkort een zevende. Volgens burgemeester Harald Bergmann toont de uitkomst van alle eerdere controles én de uitkomst van de controle van gisteren aan dat strenge handhaving op het bedrijventerrein noodzakelijk is.

"Met deze acties willen we bereiken dat Arnestein een gezond bedrijventerrein blijft. We willen voorkomen dat Arnestein een slechte naam krijgt. Dat willen we niet voor de ondernemers, maar ook niet voor de rest van Middelburg. Daar heeft iedereen last van", aldus Bergmann.

Volgende controle

Het was de bedoeling om tijdens de controle van gisteren in totaal zes bedrijven te controleren. Dat lukte niet omdat al bij het vierde bedrijf de wapens en namaakgoederen werden gevonden. Daarom werd op die locatie een politie-onderzoek opgestart, waarna er geen tijd overbleef om ook nog bij de overgebleven twee locaties te controleren. Die twee bedrijven worden meegenomen in een volgende controle.

