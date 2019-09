Trots op 'Zeeuwse' drone voor windmolens op zee

Zo'n twintig kilometer uit de kust komen grote windparken waaronder Borsele 1 en 2. Die gaan ongeveer 700.000 Nederlandse huishoudens en bedrijven van stroom voorzien. Het is de bedoeling dat het onbemande vliegtuigje naar de windmolens vliegt en daar onderzoek doet.

Roestplekken

Met een speciale sensor kan de drone schade opsporen en de gegevens daarover doorsturen. Ook kan de drone de enorme wieken van de windmolens onderzoeken en voor een deel zelfs repareren. Daarvoor zit er een apparaat op de drone dat bijvoorbeeld roestplekken kan dichtspuiten.

De drone gaat de windmolens op zee inspecteren en waar nodig repareren (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de initiatiefnemers heeft het kleine onbemande vliegtuigje allerlei voordelen: hij is sneller en makkelijker bij de windmolens dan bijvoorbeeld een groot werkschip. Projectleider Ferry Visser is er trots op dat het ontwikkelen van de drone nu start: "Dit is echt fantastisch. Dat we de subsidie krijgen en nu echt aan de slag kunnen en nog wel hier in Zeeland."

Het is de bedoeling dat de drone over drie jaar inzetbaar is. Eerst vanaf een werkschip, later helemaal zelf opererend vanaf de windmolens.

Lees ook: