Deelnemers maken zich op voor Ride for Roses

Onder de deelnemers zijn ook twaalf leraren van de Franciscusschool in Middelburg. Zij doen mee op een bijzonder vervoermiddel:"We hebben tandems gehuurd. Kanker heb je niet alleen dus daarom fietsen we samen. We willen ons graag inzetten om geld op te halen voor het goede doel. De vorige twee keer hebben we ook meegedaan en dat is zo goed bevallen dat we hebben besloten ook deze keer weer mee te doen," aldus lerares Vivian Clement.

Lerares Ineke Joosse heeft ervaring met de ziekte waarvoor geld wordt opgehaald: "Ik heb zelf borstkanker gehad en begin nu eigenlijk weer langzaam weer met werken. Het is heel belangrijk dat kinderen er ook over leren. Iedereen krijgt er in zijn of haar omgeving wel mee te maken. We zijn er hier dan ook open over en krijgen heel lieve reacties."

Ride for the Roses (foto: Omroep Zeeland)

Franciscusschool in Middelburg doet mee aan Ride for the Roses

Ook de kinderen van groep 7 van de basisschool hebben zich ingezet voor het goede doel. Tijdens de jaarlijkse spelletjesavond werd er geld opgehaald bij het blikgooien. "Voor 50 cent mochten mensen gooien naar blikjes met een foto van leraren op. We hebben toen best veel geld opgehaald," zegt Cedric van Tuijl. Luna van de Woestijne uit groep 7 noemt nog een andere actie die de klas gedaan heeft:"We hebben lege flessen opgehaald en ingeleverd. Daar kregen we bonnetjes voor en het geld daarvan hebben we ook ingezameld voor de Ride for the Roses."