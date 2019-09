Staten nemen genoegen met kostenplaatje voor 'verhuizing' milieuambtenaren

'Verhuizing' van zeventien medewerkers milieudienst RUD kost 2,8 miljoen euro (foto: Omroep Zeeland)

Die vergadering was nodig omdat twee weken geleden grote onrust was ontstaan in de Staten over de hoge kosten van de reorganisatie van de RUD, namelijk bijna drie miljoen euro. Zeventien RUD-medewerkers gaan werken voor DCMR, de milieudienst van Rotterdam Rijnmond. Maar niemand wordt ontslagen en de werknemers blijven gewoon gehuisvest in het huidige kantoor in Terneuzen. Statenleden vroegen zich af waarom de reorganisatie toch zo duur was. Twee consultants van KPMG, die de reorganisatie van de RUD hadden onderzocht, konden de Statenleden niet overtuigen van de noodzaak van de hoge kosten. Ook gedeputeerde Dick van der Velde was hiertoe niet in staat.

Politiek verslaggever Marcel Decraene over extra commissievergadering RUD

Maar vandaag was de sfeer anders. Het provinciebestuur had veel vragen van Statenleden uitvoerig schriftelijk beantwoord. "Als we deze informatie eerder hadden gekregen, hadden we hier vandaag niet hoeven zitten," vatte Statenlid Vincent Bosch (PVV-Bosch) de houding van de commissie Ruimte samen.

Gespreid betalen

Wel waren er nog vragen. Zijn de frictiekosten van bijna drie miljoen een minimum- of een maximumbedrag? Antwoord: het is een maximumbedrag dat in de loop der jaren eerder lager zal uitvallen. Kan die bijna drie miljoen ook gespreid over jaren worden betaald of moet de provincie dat bedrag in één keer overmaken? Antwoord: 9 ton moet in een keer worden betaald, de rest kan gespreid worden betaald. De Statenleden kwamen overeen om gespreide betaling in het Statenvoorstel op te nemen. Ook omdat zo per jaar kan worden worden gecontroleerd hoeveel nodig is voor de RUD-reorganisatie.

Eelco Vooijs, burgerscommissielid van GroenLinks, over de extra commissievergadering