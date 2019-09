Hoek zit in de flow en wil ook resultaat tegen Ter Leede

Lieven Gevaert wint ook zijn tweede wedstrijd als coach van Hoek (foto: Orange Pictures)

"We zitten in een goede flow", zegt trainer Lieven Gevaert. "Dat is plezant voor de jongens en voor mij aangezien ik hier nog maar net ben begonnen." De Belg beschikt morgen tegen Ter Leede, de nummer elf van de Derde Divisie, over een bijna fitte selectie. Alleen Roycel James is twijfelachtig. De verdediger heeft deze week op de training een gekneusd middenvoetsbeentje opgelopen. Abdoe Abdenbi keert weer terug na een kuitblessure die hij opliep in het openingsduel tegen FC Lisse.

Ter Leede won één van hun eerste drie wedstrijden. Afgelopen zaterdag werd verloren van Harkemase Boys. "Maar daar hadden ze meer verdiend", weet Gevaert. "Dus ik verwacht dat ze erg gemotiveerd zullen zijn om deze week wel te winnen." De trainer van Hoek zag ook dat Ter Leede een team is met veel power. "We weten de hiaten van Ter Leede, maar ook hun sterke punten. Ik ga van eigen kracht uit en mijn ploeg niet aanpassen aan de tegenstander. Natuurlijk willen we aanvallen, maar als we moeten verdedigen dan zullen we dat ook met hand en tand doen."

Ruben de Jager in actie in de uitwedstrijd tegen ODIN'59 (foto: Orange Pictures)

Never change a winning team

Of Gevaert met dezelfde elf spelers aantreedt als afgelopen zaterdag tegen Ajax is niet zeker. "Ik ben geen trainer die van het principe never change a winning team is." Aanvaller Ruben de Jager moest vorige week op de wisselbank plaats nemen, maar maakte als invaller wel een goede beurt. Maar dat wil niet zeggen dat hij terugkeert bij de eerste elf spelers.

"Hij kan misschien in de basis komen morgen", zegt Gevaert ietwat mysterieus. "Maar ik heb 14-15 spelers die allemaal in de basisopstelling kunnen spelen." Opvallend aan de invalbeurt van De Jager vorige week was dat hij in het veld kwam als rechtsbuiten en niet meer in de punt van de aanval."Ruben heeft ruimte voor zich nodig. Hij is niet het type targetman in de spits. Maar ik zie hem als opties voor alle vier de aanvallende posities."