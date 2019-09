Ontsnapte tbs'er opgepakt op camping in Rilland

De TBS'er die ontsnapte is gepakt in Rilland. (foto: Politie)

De 42-jarige man was gisteren ontsnapt tijdens een fietsverlof. Hij was eerder veroordeeld voor zedenmisdrijven. Daarom werd een landelijk opsporingsbericht verspreid. Daarbij werden ook foto's van hem getoond.

Herkend

De man werd door mensen op de Rillandse camping herkend. Zij hebben de politie gebeld, waarna de man door een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie werd opgepakt.

De ontsnapte tbs'er werd tijdens het pinnen vastgelegd op beelden van een bewakingscamera (foto: Politie)

In 2013 werd de man veroordeeld voor kindermisbruik. Hij had meerdere kinderen met waterballonnen naar zijn huis gelokt en betast. Voor het misbruik van in totaal zes kleine meisjes werd hij veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Fietstocht

Gistermiddag ging hij ervandoor tijdens een fietstocht onder begeleiding. Hij nam volgens het OM ineens een afslag en was verdwenen voor zijn begeleiders er erg in hadden. Dat gebeurde in de omgeving van de Nijmeegse kliniek waar hij op dat moment verbleef.

De tbs'er was na zijn ontsnapping nog gesignaleerd in Gennep. Een videocamera registreerde dat hij daar gistermiddag om 15.30 uur in de Zandstraat geld opnam bij een pinautomaat, maakte de politie eerder vandaag bekend. Hoe hij daarvandaan naar de Rillandse camping reisde waar hij uiteindelijk werd opgepakt, is nog onbekend.