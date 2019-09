Kerktoren in de steigers; alleen Nederlands mobiel bereik buiten kantooruren

Daardoor hebben veel mensen in Koewacht of een veel zwakker mobiel signaal, of zitten ze op het Belgische netwerk. En wie zijn dataroaming (de mogelijkheid om van een buitenlands netwerk gebruik te maken) niet aan heeft staan, heeft tijdens kantooruren helemaal geen bereik. Zoals bij een klant van het viskraam vanmorgen op het Kerkplein in het grensdorp.

Ongemakkelijk

"Ik kreeg gisteren bezoek uit Friesland en die zouden een berichtje sturen als ze waren vertrokken", zegt de vrouw. "Maar het berichtje kwam maar niet, dus heb ik daar de hele middag op zitten wachten." Uiteindelijk kwam het berichtje na 17.00 uur alsnog binnen, maar toen was het bezoek al lang en breed gearriveerd. "Hoogst ongemakkelijk."

En daar is KPN het mee eens. "Het is absoluut geen ideale situatie dat mensen het zolang zonder bereik moeten doen", laat een woordvoerder weten. Het heeft volgens hem te maken met de norm die is gesteld aan de duur en de hoeveelheid straling waar mensen aan mogen worden blootgesteld. "Vandaar dat er waarschijnlijk voor deze oplossing is gekozen."

Door het weggevallen bereik werken mobiele pinapparaten ook niet (foto: Omroep Zeeland)

Maar het ongemak gaat verder dan alleen het gebrek aan Nederlands bereik. Bij het viskraam dat iedere vrijdagmorgen op het Kerkplein staat, kan door de werkzaamheden niet worden gepind. Het apparaat in het kraam werkt alleen op het mobiel internet.

'Erg vervelend'

"En dat is erg vervelend", zegt een medewerker van het kraam. "Het enige wat we kunnen doen, is mensen naar de supermarkt sturen om daar contant geld op te nemen. Mensen verwachten het niet meer vandaag de dag. Alles gaat digitaal. Ze rekenen erop dat ze kunnen pinnen."

En dat blijkt ook wel als wij een paar mensen in de rij voor het kraam aanspreken. Er wordt ineens naarstig gezocht naar voldoende contant geld.

'Kan ik niet pinnen!? dan moet ik kijken of ik wel genoeg geld heb'

Niet bekend

Maar het vervelendste vinden de mensen het dat ze niet op de hoogte zijn gebracht van het wegvallen van het signaal. Pastoor Wiel Wietz van de parochie Heilige Maria Sterre der Zee in Hulst, waar de Rooms Katholieke kerk van Koewacht onder valt, betreurt dat."Wij weten dit zelf ook niet", verklaart Wietz het misverstand.

"Wij hebben alleen doorgekregen dat de zendapparatuur aan de buitenkant van de bouwsteigers zou worden gehangen. Niet dat de apparatuur iedere werkdag zou worden uitgeschakeld." KPN laat weten dat de zendapparatuur in de loop van maandag aan de buitenkant van de steiger wordt gehangen en weer wordt ingeschakeld.