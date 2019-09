Zo gaan de Zeeuwse musea om met de term 'Gouden Eeuw'

Het Zeeuws Museum in Middelburg (foto: Nella Padmos)

Het Amsterdam Museum besloot deze week om Gouden Eeuw niet meer te gebruiken omdat de periode helemaal niet zo goud was; er waren ook veel negatieve kanten zoals armoede, oorlog en slavernij. Dat leidde onder politici en bij andere musea tot heel wisselende reacties.

Zeeuws Museum

In het Zeeuws Museum zijn veel voorwerpen te zien uit de zeventiende eeuw, maar de naam Gouden Eeuw wordt zo goed als niet gebruikt. Volgens directeur Marjan Ruiter, zelf historica, is voor veel mensen helemaal niet duidelijk welke periode de Gouden Eeuw beslaat, en kun je dus veel beter jaartallen gebruiken.

Bovendien worden termen als Gouden Eeuw en Middeleeuwen bedacht door historici, maar zijn die volgens Ruiter vaak later toch aan verandering onderhevig. "Bij de Middeleeuwen denken mensen vaak aan een tijd van kommer en kwel, maar er werden ook veel systemen uitgevonden die we nu nog gebruiken, dus ook die term dekt niet helemaal de lading."

Niet volledig in de ban

Ruiter begrijpt de keus van het Amsterdam Museum, maar is zelf niet van plan om de term Gouden Eeuw uit principe volledig in de ban te doen. "We gebruiken het bijvoorbeeld wel voor een rondleiding die aansluit bij een landelijk project om toeristen te vertellen over deze periode."

Het MuZEEum in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

MuZEEum

In het Vlissingse MuZEEum houden ze de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, maar het wegpoetsen van de term Gouden Eeuw ziet Pol Verbeeck, hoofd collectie niet zitten. "Gouden Eeuw is wel de naam die iedereen kent."

Volgens Verbeeck staat ook het gebruik van andere woorden in musea momenteel ter discussie, zo zou het woord slaven beter vervangen kunnen worden door tot slaaf gemaakten.

Terughoudend

Het MuZEEum is daarin terughoudend, maar heeft een aantal bordjes in de loop van de tijd wel aangepast. "Wij vinden het heel belangrijk om het hele verhaal te vertellen zodat de bezoeker zelf een mening kan vormen over wat er zich destijds heeft afgespeeld." Verbeeck laat bovendien weten dat bij de herinrichting van het MuZEEum waarvoor nu de plannen worden gemaakt, ook de kritische geluiden een plek zullen krijgen. Ook omdat bezoekers daar tegenwoordig vaker naar vragen.