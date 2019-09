Vijf jaar lange zoektocht naar verloren naam kerk 's-Heer Hendrikskinderen

"Ik ben vijf jaar lang bezig geweest met mijn zoektocht naar de naam van de kerk. Iedere dag, wanneer het regende, was ik te vinden in het stadsarchief. Ik speurde in kerkboekjes, archiefpapieren enzovoorts. Uiteindelijk kwam ik de kerknaam van toen tegen: de Nicolaaskerk", aldus Huijbregsen.

Pim Huijbregsen met het nieuwe naambordje van de Nicolaaskerk (foto: Omroep Zeeland)

In het kader van de Nationale Monumentendag openen tientallen Zeeuwse monumenten vandaag hun deuren voor publiek. Zo ook de kerk in 's-Heer Hendrikskinderen. Onder het thema 'Plekken van Plezier' tonen kunstenaars van binnen en buiten het dorp hun werk in de kerk.

Wethouder Loes Meeuwisse kreeg, als inwoner van 's-Heer Hendrikskinderen, de eer om de naam van de kerk te onthullen. Huijbregsen stond haar bij. "Ik heb van alles opgezocht over de kerk. Als je in de archieven duikt, kom je van alles tegen. Ik weet nu allerlei weetjes over de kerk die ik vandaag kan vertellen."

De huidige Nicolaaskerk is gebouwd tussen 1805 en 1806, deels met de stenen van de kerk die er eerst stond. De toren komt uit de vijftiende eeuw. Het bovenste gedeelte van de toren kwam pas in 1880. Die wordt ook wel 'de Peperbuzze' genoemd.

Voor veel inwoners van het dorp was de naam Nicolaaskerk nog totaal onbekend. "Ik ga altijd naar deze kerk, maar ik had geen idee wat de naam was", vertelt een voorbijganger. "Een naam voor een kerk is ook niet belangrijk, vind ik. Het is gewoon dé kerk van 's-Heer Hendrikskinderen, want we hebben er maar één!"