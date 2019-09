Hoek verliest voor de eerste keer dit seizoen

Erwin Franse van Hoek in duel met een speler van Ter Leede (foto: Orange Pictures)

Hoek begon met één wijziging ten opzichte van vorige week aan de wedstrijd. Ruben de Jager speelde in plaats van Francis Kabwe Manengela. De eerste kans van de wedstrijd was na bijna tien minuten voor Hoek toen Jonathan Constansia profiteerde van gepruts in de defensie van Ter Leede, maar zijn schot ging over het doel.

Vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak. Via Dirk Hoekstra kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Weer vijf minuten later zorgde Rik Impens bijna voor de gelijkmaker, maar ook zijn schot ging over het doel van Ter Leede. Halverwege de eerste helft verdubbelde Ter Leede de score door een succesvolle uitval van Robert Steemers: 2-0. Binnen een half uur kwam Hoek zelfs op 3-0 achterstand door Omar Limon. Na 35 minuten deed Hoek iets terug uit een penalty. Rik Impens zette de 3-1 op het bord.



Tweede helft

Het eerste kwartier in de tweede helft gebeurde er weinig wat voor trainer Lieven Gevaert aanleiding was om zijn landgenoot Robin Nelis te laten debuteren bij Hoek. De Zeeuws-Vlamingen hadden het meeste balbezit in de tweede helft, maar slaagden er niet in om te scoren. Tot overmaat van ramp raakte verdediger Gert-Jan van Leiden een kwartier voor tijd geblesseerd en hij moest met een brancard van het veld worden gedragen. Voor hem kwam Sven Mbikulu in het veld. Hoek bleef het proberen en slaagde er middels Ruben de Jager in de negentigste minuut in om de 3-2 aan te tekenen. in de blessuretijd wist Hoek niet meer te scoren en kreeg zo de eerste nederlaag om de oren.

Later vanavond kunt u een samenvatting van de wedstrijd zien op deze website.

Scoreverloop

1-0 Hoekstra (14)

2-0 Steemers (21)

3-0 Limoen (29)

3-1 Impens (35/pen)

3-2 De Jager (90)

Opstelling Hoek

Jordy De Jonghe, Fabian Wilson (Francis Kabwe Manengela/46), Gert-Jan Van Leiden (Sven Mbikulu/77), Alexander Embrechts, Karim Bannani, Reguillo Vandepitte, Steven Smulder (Robin Nelis/60), Jonathan Constansia, Erwin Franse, Rik Impens, Ruben De Jager