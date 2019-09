Valse start rugbyers Oemoemenoe

Spelers kijken een aanval van Oisterwijk na (foto: Miriam Wasterval)

Voor Oemoenenoe scoorden Deniel van der Waal, Devon Schutte, Michell Verhage en Gabor Besuijen allemaal een try maar dat was niet genoeg voor de winst. De Brabantse tegenstander liep in de tweede helft weg van de Middelburgers en won dus met 29-36.

Dit was de eerste wedstrijd die Oemoemenoe speelde in de ereklasse. Vorige week kon tegenstander The Hookers niet genoeg spelers op de been brengen en dat leverde Oemoemenoe een reglementaire 30-0-overwinning op.

Nieuwe opzet

De opzet van de ereklasse is dit jaar veranderd. De beste vier ploegen van de afgelopen competitie hebben zich rechtstreek geplaatst voor de kampioenspoule. Oemoemenoe speelt met twaalf andere ploegen een halve competitie in die poules van vier teams. De winnaars van die poules mogen ook meedoen aan de kampioenpoule. De beste nummers twee maken via een play-off uit wie ook in de kampioenspoule mag gaan spelen.