Samantha Eising heeft nu haar eigen plekje op de Boulevard in Vlissingen

CF, of taaislijmziekte, is een ernstige, chronische en ongeneeslijke ziekte. Samantha Eising ging voorop in de strijd tegen die ziekte. Dat deed ze onder meer door het schrijven van een boek en het organiseren van de Outrun CF, een jaarlijkse wandeltocht over de Boulevard in Vlissingen. Bij de vijfde editie van de Outrun CF waren vandaag ruim honderd mensen aanwezig.

Mooie herinnering

De plaquette is vlakbij het beeld van Michiel de Ruyter geplaatst en werd onthuld door regisseur Eddy Terstall. "Ik heb haar ooit een workshop gegeven en ze maakte veel indruk op mij", zegt hij. "Het was een dapper meid, met een kracht waar ik me als gewone sterveling weinig bij voor kan stellen. En ik ben dan ook blij dat ik hier vandaag mag zijn. Wat er nu staat is een mooie herinnering aan haar."

Strijd gaat door

Voor de moeder van Samantha, Sjoukje Nahamury, is het duidelijk dat het werk van haar dochter door moet gaan. "We blijven dit organiseren. Totdat de ziekte de wereld uit is of tenminste onder controle. Dus volgend jaar zijn we hier weer voor de Outrun CF, reken maar."

