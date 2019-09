Duizenden fietsen mee met landelijke editie Ride for the Roses

Eerder waren de landelijke edities ook al in onze provincie, in 2008 en 2014. Die leverden toen in totaal 2,2 miljoen euro op. De andere jaren wordt de zogenoemde Delta Ride for the Roses in Zeeland gereden. Daarbij wordt jaarlijks een bedrag van tussen de 100.000 en 200.000 euro opgehaald. Er zijn tochten van 100, 50 en 25 kilometer.

Landelijke Ride for the Roses trekt duizenden deelnemers (foto: Omroep Zeeland)

Onder de deelnemers dit jaar ook zes ministers en staatssecretarissen. Het initiatief om mee te doen kwam van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. De Jonge is geboren in Bruinisse en woonde een deel van zijn jeugd in Zaamslag. Hij wordt vergezeld door de ministers Ferdinand Grapperhaus, Sander Dekker en Eric Wiebes, en de staatssecretarissen Stientje van Veldhoven en Menno Snel.

In 2008 deden 14.000 fietsers mee aan de Ride for the Roses, in 2014 waren dat er 11.000. Dit jaren verwacht de organisatie 10.000 deelnemers.

Eddie Bogaert uit 's-Gravenpolder (foto: Omroep Zeeland)

Laatste keer

Voor Eddie Bogaert is dit de laatste editie die hij meemaakt als voorzitter van de DELTA Ride for the Roses. "Je moet op je hoogtepunt stoppen, en dit is een hoogtepunt voor mij", liet hij eerder al weten. DELTA Ride for the Roses is de laatste jaren erg gegroeid. Volgens Bogaert is het goed als die groei begeleid wordt door nieuwe mensen. "Want de expansiedrift is er nog zeker niet uit." Bogaert kreeg voor de start van burgemeester Margot Mulder de vrijwilligerspenning van de gemeente Goes opgespeld.

Lees ook: