Kevin Spruijt de snelste in Wemeldinge

Kevin Spruijt wint de 500cc-klasse bij het Open Zeeuws kampioenschap (foto: Herman Heuvink)

In de 250cc-klasse won Lourens de Ligt uit Middelharnis. Hij klopte Mats Leeuwensteijn uit Vlissinge en Nick Grinwis uit Ouddorp.

Barney Steketee was de sterkste in de 125cc-klasse. De Yersekenaar was sneller dan Jordan Lee van Maaren uit Vlissingen en Siemon Bezuijen uit Ouddorp.

De wedstrijd in Wemeldinge was de tweede in de strijd om het Open Zeeuws Kampioenschap. Er zijn in totaal vier wedstrijden. De volgende is 5 oktober in Rilland.