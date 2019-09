Ride for The Roses brengt ruim 8,5 ton op voor strijd tegen kanker

Directeur Johan van de Gronden van KWF Kankerbestrijding is onder de indruk van het bedrag. "Met dit geweldige bedrag kan een significante versnelling in onderzoek worden gerealiseerd. Daar zijn we de deelnemers, alle vrijwilligers en de provincie Zeeland ontzettend dankbaar voor."

Minder deelnemers

De 7.072 deelnemers van vandaag waren er een stuk minder dan de eerdere landelijke edities. In 2008 trok het evenement 14.000 deelnemers. In 2014 waren dat er 11.000. In beide jaren was de opbrengst ruim 1,1 miljoen euro.

Een van de deelnemers tijdens het horen van The Rose. (foto: Omroep Zeeland)

Veel deelnemers hebben hun eigen verhaal dat de Ride for the Roses voor hen bijzonder maakt. Zoals Marjolijn Rijn. "Mijn dochter fietst mee voor mij en mijn ex-man", vertelt ze vlak voor de start. "Wij hebben allebei kanker en dat heeft haar gemotiveerd om veel geld in te zamelen. Zoveel zelfs dat ze vandaag in een speciale trui mag rijden."

Emotionele dag

"Gelukkig ben ik genezen verklaard", zegt Marjolijn. "Maar het blijft natuurlijk spannend of de ziekte niet terug komt. En zo heeft iedereen wel een verhaal in de familie of vriendenkring. Voor heel veel mensen is dit ook een emotionele dag."

Lees ook: