Dallinga wint tweede competitiewedstrijd

Peter de Backer in actie aan de biljarttafel (foto: Omroep Zeeland)

Dallinga begon sterk aan de wedstrijd tegen Dekker Keukens, Peter de Backer en Berry Dallinga wonnen hun partijen in respectievelijk 26 en 39 beurten. Steven van Acker had het lastiger tegen Henk Blauwblomme, Na dertig beurten verloor Van Acker met 22-40. In paniek hoefde de ploeg uit Sluiskil niet te raken, want Jean Paul de Bruijn wist zijn partij tegen Ad Koorevaar ruim te winnen met 40-21 te verslaan.

'S Lands Welvaren uit Aardenburg had het lastiger in hun tweede wedstrijd in de Buffalo League. Op bezoek bij SIS Schoonmaak keek de ploeg al snel tegen een 4-0 achterstand aan. Dirk Weeremans hielp zijn club nog wel aan een punt, maar voor de 7-1 eindstand was dat punt slechts voor de statistieken.