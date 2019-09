Zet onkruid op de kaart van Zeeland

Onkruid op Zeeuwse trottoirs (foto: Omroep Zeeland)

Vuulte

Natuurlijk: de plantsoenendienst kan ook heet water gebruiken, schoffelen, branden of borstelen, maar op veel plekken in Zeeland groeit het onkruid tegenwoordig vrolijk tussen de stoeptegels door. Of op zijn Zeeuws: vuulte. Vooral op die trottoirs waar weinig mensen lopen. Hoe is het in jouw buurt? Bekijk onderstaande kaart van onze online enquête 'Zet onkruid op de kaart' en wijs de opvallendste onkruidlocaties aan.

Heb je er ook een foto van? Des te beter, die kun je dan direct uploaden. Je kunt ook jouw stem uitbrengen op een locatie die een ander heeft aangewezen. Het hoeft geen stoep te zijn. Is het een schoolplein of het terrein van een instelling of een bedrijf waar allerlei onbedoeld groen woekert en je vindt dat rommelig staan? Laat het weten.

Betrekkelijk

Natuurlijk, 'echt onkruid' bestaat niet. Het zijn welbeschouwd allemaal planten die op hun eigen manier, zeker als je ze van dichtbij bekijkt, hun best doen om mooi te zijn. En waar een botanicus een mooie naam aan heeft gegeven. Toch rangschikt Wikipedia planten als heermoes, grote weegbree, Canadese fijnstraal, zilverschoon, haagwinde en gladde witbol onder de noemer onkruid.

Onkruidborstel (foto: Omroep Zeeland)

Veel mensen vinden dat de overheid het onkruid moet wieden. Dat bleek uit de reacties op Facebook na de oproep van de gemeente Terneuzen aan de inwoners om zelf het trottoir onkruidvrij te houden. Volgens de Terneuzense wethouder Vervaet was het vroeger 'ouderwets gebruikelijk' dat iedereen de stoep voor zijn eigen huis bijhield. "Maar nu wijzen mensen al snel naar de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om onkruid in brandgangen. Maar die zijn óf van een woningbouwvereniging, óf van de bewoners onderling. Dat is echt geen openbare ruimte waar de gemeente komt."