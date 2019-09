Zeeland Wordt Wakker:Ride for the Roses, Kaaipop en onkruid

Het peloton onderweg bij Kamperland. (foto: Omroep Zeeland)

Fietsen voor het goede doel

De Ride for the Roses heeft ruim 850.000 euro opgebracht. Duizenden deden mee met de landelijke editie van het fietsevenement dat startte in Goes.

(foto: Omroep Zeeland)

Eerbetoon

Kaaipop 3.0, het was de laatste wens van Martin Cornelius die afgelopen zomer had besloten niet meer verder te willen leven. Als eerbetoon besloot zijn vriend Wesley Ekkkebus het muziekevenement te organiseren.

Onkruid op Zeeuwse trottoirs (foto: Omroep Zeeland)

Onkruid op de kaart

Ze zijn tegenwoordig zeldzaam in Zeeuwse dorpen en steden: strakke, schone stoepjes en pleintjes. Want gemeenten, waterschap en provincie mogen bijna geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken en moeten weer met ouderwetse middelen aan de slag. Doen ze dat voldoende of niet? Laat het weten via de Omroep Zeeland-enquête 'Zet onkruid op de kaart'.

Film by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

Award

De Franse regisseur Claude Lelouch heeft gisteravond in Vlissingen de Career Achievement Award van Film by the Sea in ontvangst genomen. Na de ceremonie ging zijn nieuwste film Les plus belles années d'une vie in première. De 81-jarige Fransman heeft meer dan zestig films op zijn naam staan.

Kat geniet in Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Het weer:

Bewolkt en na een droge start vooral vanmiddag af en toe wat regen. Het wordt 18 tot lokaal 20 graden.