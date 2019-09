'Gekke' Osmond Brothers naar Vlissingen

Gillen. Schreeuwen. Niet direct eigenschappen van muzikanten met succes. Zou je zeggen. Voor The Osmond Brothers betekende hun optreden bij Mies Bouwman in 1972 hun grote doorbraak. Dankzij gegil en geschreeuw. 47 jaar later is de band aan haar afscheidstournee bezig en speelt op 12 november in Vlissingen.

Crazy Horses van The Osmonds

Crazy Horses is het nummer dat The Osmonds in 1972 in een klap op de Nederlandse muziekkaart zette. Zeven weken stond het nummer bovenaan in de Top 40. Ook Love me for a reason, Goin'home en One bad Apple zijn bekende nummers van The Osmonds.

Op 12 november spelen de broers Jay en Merill Osmond in CCXL in Vlissingen. Ze worden begeleid door een vijfkoppige Amerikaans/Engelse band, en zullen nagenoeg alle hits uit hun oeuvre spelen.

Na hun afscheidstournee gaan de broers als solo-artiesten verder.