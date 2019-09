Mistongeluk op de A58 vijf jaar geleden: de tijd stond even stil

Jeroen Brussé, werkzaam bij de Veiligheidsregio, is op 16 september 2014 met de dienstauto op weg van Kapelle naar Middelburg. Het zicht wordt plotseling minder door lokale mist. Brussé past zijn snelheid aan. Maar nog steeds schieten auto's hem met dik 120 kilometer per uur voorbij. Net na Goes staat zijn voorganger plotseling op de rem. Brussé wijkt uit en komt in de zachte berm tot stilstand.

Het was muisstil" Jeroen Brussé - Veiligheidsregio Zeeland

Hij stapt uit en hoort helemaal niets. "Het was muisstil", zegt Brussé, als we hem interviewen ter hoogte van tankstation Selnisse. "Ik kon nog geen twintig meter voor me uit kijken. Tja, daar sta je dan."

Brussé denkt dat hij in een gewone file staat maar dan krijgt hij een melding; een zeer groot ongeluk op de A58. "Ik realiseerde me ineens dat ik daar middenin stond. "Toen ik onder het viaduct bij Heinkenszand stond, zag ik nog steeds niets, maar hoorde wel inmiddels paniek en dat er veel te doen staat. Ik had even het gevoel dat ik in een film stond, maar wist me al snel te herpakken."

Op 16 september 2014 staat de tijd heel even stil op de A58. Tussen 08.00 en 09.00 uur botsen zo'n 150 auto's op elkaar. Lokale, hardnekkige mistbanken ontnemen het zicht van de automobilisten. Het lijkt of ze op 'een witte muur' rijden. Op de A58 richting Bergen op Zoom gebeuren op drie plekken ongelukken; de eerste en de laatste liggen 8 kilometer uit elkaar. Na een eerste kettingbotsing bij Heinkenszand rond 08.00 uur volgt een tweede grote aanrijding rond 08.15 uur ter hoogte van tankstation Selnisse, en een derde rond 08.50 uur bij het Mallaardviaduct. Tussen deze drie grotere ongevallen en op de andere rijbaan vinden diverse kleinere aanrijdingen plaats. Er ontstaan lange files. Bij de tweede grote kettingbotsing komen twee personen om het leven: een motorrijder en tevens vrijwillige brandweerman en een automobilist die na een aanrijding uit zijn auto stapt en vervolgens wordt aangereden. Het openbaar ministerie besluit, na bestudering van het politieonderzoek, niemand te vervolgen. Zij concluderen dat de weersomstandigheden zodanig waren, dat sprake is van overmacht. De verzekeringsmaatschappijen treffen onderling een regeling, omdat ze inzien dat een reconstructie van de kettingbotsingen niet mogelijk is. Ze besluiten dat er ook geen onderscheid zal worden gemaakt tussen casco- en WA-schades.

"Ik heb snel contact opgenomen met mijn collega-officieren van dienst en een spoedoverleg gehouden onder het viaduct waar ik stond om overzicht te creëren", vervolgt Brussé. Op drie plekken blijken ongelukken te zijn gebeurd. Daarbij vallen twe doden, waaronder een collega-brandweerman. Die wordt nog tevergeefs gereanimeerd door collega's.

"Ik ben daar toen naar toe gegaan", vertelt Brussé. "Ik heb de mannen in de ogen gekeken, gevraagd hoe het ging en wat ze wilden doen. Ik vond het heel knap dat ze het konden opbrengen om te zeggen dat ze door wilden gaan. Dat vond ik heel mooi."

Brussé heeft het ongeluk inmiddels een plek kunnen geven. "Als we hier zo staan en je vraagt me ernaar, dan merk ik dat het me nog wel wat doet."