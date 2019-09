Middelburg wil azc nog vijf jaar openhouden

(foto: Omroep Zeeland)

De maatregelen die werden genomen na de overlast moeten van burgemeester en wethouders wel worden doorgezet. Dat is een harde voorwaarde, zegt wethouder Chris Dekker. Als het COA (het Centraal Orgaan opvang asielzoekers dat verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding) zich daar niet aan houdt, kan de overeenkomst worden opgezegd.

Het Middelburgse azc is sinds 2015 gevestigd aan de Laurens Stommesweg in het pand van het voormalige zorgcentrum 'Swerfrust'. Ook Goes heeft een opvang voor asielzoekers.

Na 2025 is er op de locatie aan de Laurens Stommesweg zeker geen azc meer. De gemeente gaat met omwonenden overleggen hoe het terrein het best kan worden ingevuld.

Het COA wil in de toekomst in plaats van kleine centra één wat grotere 'kernlocatie-AZC'. Met de grotere gemeenten in Zeeland wil het COA hierover in gesprek. Wethouder Dekker wil daar nog niet aan. "Wij willen hierover als gemeente pas in gesprek nadat het traject voor de verlenging van het huidige azc is afgerond, omdat we dat echt als aparte afwegingen zien."

De gemeenteraad beslist 10 oktober of het azc langer open blijft.