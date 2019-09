Herinneringen aan bevrijding van Koewacht dankzij schriftje

Blije kinderen bij de grens met België (foto: Robby Wijnacker)

De leerlingen van een klas moesten nauwkeurig opschrijven wat er in hun omgeving gebeurde. Kenner Willy Verschraegen heeft die aantekeningen kunnen inzien en zijn conclusie is dat de meisjes heel goed waren in hun taak. Dankzij hen weten we nu wat er precies gebeurde in de spannende dagen die Koewacht meemaakte in september 1944. In het schriftje is ook te lezen over de vreugde direct na de bevrijding en hoe het dorp vol hing met vlaggen.

In Koewacht is afgelopen weekend al uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding. Zo waren er optredens van de muziekvereniging EMM Koewacht en het St. Cecilia-en Seniorenkoor en werden er ooggetuigenverslagen voorgelezen.