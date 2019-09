De groene stoepen en straten van Zierikzee: 'Schandalig en te droevig voor woorden'

De Zierikzeese straat is één van de aangegeven onkruidlocaties op de 'Zet onkruid op de kaart'. Omroep Zeeland roept Zeeuwen op om de groene stoepen en straten bij hen in de buurt aan te geven. "Ik vind het echt te droevig voor woorden, dat onkruid. Zelf zou ik de speeltuin achter mijn huis op de kaart zetten. En het bruggetje hier bij de Sint Joostmeet", vertelt de wandelaar.

Gemeenten en het waterschap mogen sinds 2016 niet meer met chemische bestrijdingsmiddelen onkruid bestrijden. Daardoor blijft er nog wel eens wat onkruid tussen de tegels uitkomen. Het gevolg daarvan: groene stoepen en straten.

Tweehonderd 'onkruidplekken'

Daarom startte Omroep Zeeland een enquête, waarbij u kunt invullen waar u in uw buurt het meest last heeft van onkruid op de openbare weg. Ruim tweehonderd Zeeuwen vulden onze onkruid-kaart al in. Tot nu toe wordt het meeste ongewenste groen op Walcheren gespot.

Een groene stoep in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Is uw straat net zo ongewenst groen als op de foto hierboven? En heb je ook een foto van het onkruid? Die kun je dan direct uploaden. Je kunt ook jouw stem uitbrengen op een locatie die een ander heeft aangewezen. Het hoeft geen stoep te zijn. Is het een schoolplein of het terrein van een instelling of een bedrijf waar allerlei onbedoeld groen woekert en je vindt dat rommelig staan? Laat het weten.

Bekijk onderstaande kaart van onze online enquête 'Zet onkruid op de kaart' en wijs de opvallendste onkruidlocaties aan.

