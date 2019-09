Bij ruilwinkel in Goes komt van ruilen geen huilen

De taart stond vanmiddag klaar, de ballonnen zijn opgeblazen en de slingers wapperden aan de gevel. Alles was klaar voor het bezoek van de burgemeester. De Ruilwinkel aan de Couwervestraat in Goes pakte flink uit om dit jubileum te vieren. Vrijwilliger Anja die er al vanaf het begin is, zette de koffie klaar. "Het is hier altijd gezellig. Mensen komen hier niet alleen om dingen te brengen of te ruilen. Ze komen hier ook voor een praatje."

Ook Abi was er al vanaf de start van de winkel. Hij zag werkelijk alles al voorbij komen: "Niets is te gek en alles kan, als het maar schoon is en daar gaat het soms mis."

De Ruilwinkel in Goes werkt met een puntensysteem. Iedereen die iets brengt ontvangt een aantal punten voor het ingebrachte spul. Met die punten kunnen weer andere dingen worden aangeschaft.