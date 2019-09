Schletterer keert terug in Kustmarathon als eerbetoon aan Lein Lievense

Sébastièn Schletterer met Lein Lievense bij de laatste zege van de atleet in 2009 (foto: Omroep Zeeland)

"Op de begrafenis van Lievense in januari is eigenlijk het idee ontstaan om nog één keer de Kustmarathon te lopen", legt Schletterer uit. "De grootste uitdaging wordt kijken of ik het lichamelijk aan kan. Door de hernia heb ik een afwijking gekregen in mijn rechterbeen waardoor het niet allemaal meer lekker werkt."

Die kwaal noopte Schletterer eerder dit jaar tot het stoppen met zijn voorbereiding op de Kustmarathon. Het ging niet. "Toen we deze zomer terug kwamen van vakantie hoorden we op de radio het Kustmarathon-nummer You're the voice van John Farnham. Dat was een signaal dat ik het toch moest gaan doen."

Schletterer legt uit waarom hij nog één keer meedoet aan de Kustmarathon

Daarnaast heeft de organisatie nog drie wildcards uitgedeeld. Zo zal de Marokkaanse Redouan Nouini deelnemen aan de 17e editie van de Kustmarathon. Hij geldt meteen als topfavoriet voor de eindzege aangezien hij een persoonlijk record heeft van 2:15.36' gelopen vorig jaar oktober in het Bulgaarse Sofia.

Dames

Bij de vrouwen zijn er ook twee atleten voorzien van een wildcard. Eentje gaat naar de Belgische Manuela Soccol. Zij heeft een PR van 2:37.09' gelopen in de marathon van Hamburg. Daarnaast deed ze in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar werd ze 74e.

De tweede wildcard gaat naar Mireille Baart die in 2017 nog Nederlands kampioene marathon werd. Zij heeft een PR van 2:44.21'. De Kustmarathon is dit jaar op zaterdag 5 oktober.