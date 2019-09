Eerlijk zullen we alles delen, ook elektrische auto's

Wie een deelauto wil gebruiken installeert een app, reserveert de auto en gaat naar de parkeerplaats waar de auto's staan. Met behulp van de app gaat de auto open. "Dus als je denkt: ik heb over tien minuten een auto nodig, kun je zo naar het E-Mobility Park komen en de auto meenemen", aldus Sjoerd de Jongh. Het idee van deelauto's is niet nieuw, maar wat wel nieuw is aan dit platform is dat alle auto's elektrisch zijn.

Meer stil dan rijden

Volgend De Jongh staat het gros van de auto's meer stil dan dat ze rijden. "Dat is zonde. Je betaalt voor je eigen auto, ongeacht hoe veel je hem gebruikt. Als je onder de 8000 kilometer per jaar blijft, is gebruik maken van een deelauto goedkoper."

Sjoerd de Jongh van het E-Mobility Park (foto: Omroep Zeeland)

Het liefst ziet De Jongh 'zijn' auto's door heel Zeeland rijden. "Mensen moeten er nog van overtuigd worden dat ze hun tweede auto weg kunnen doen en in plaats daarvan met deze elektrische auto's kunnen rijden. Het duurt denk ik nog een tijdje voor we die mindset hebben veranderd. Ik adviseer ze vaak: probeer het een paar maanden uit, bevalt het niet, dan kun je altijd nog een tweede auto kopen."

Geen extra afval

De Jongh gebaart enthousiast over de parkeerplaats: "Het hele park is duurzaam en te recyclen. Daar hebben we van tevoren over nagedacht. We vinden het belangrijk dat als we hier eventueel weg zouden moeten of willen, we geen extra afval achterlaten." Het doel is ook om de auto's binnenkort met behulp van zonnepanelen op te laden, zodat ze op volledig duurzame energie lopen.