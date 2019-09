Weinig belangstelling voor bijeenkomst Nationale Omgevingsvisie

Bezoeker bekijkt een paneel over de Nationale Omgevingsvisie in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Aan de inzet van de ambtenaren van de Rijksoverheid lag het niet. Drie weken lang is een groep van twaalf Haagse overheidsdienaren langs alle provincies getrokken. Voorzien met informatie over onder meer klimaatadaptatie, toekomstige woningbouw en 'duurzaam economisch groeipotentieel' trokken zij door het land.

Zeeland was als laatste aan de beurt. Daar zat overigens geen bijbedoeling achter. Het had vooral te maken met het feit dat de vakanties hier dit jaar laat waren, aldus Ingrid Post, plaatsvervangend programmadirecteur NOVI.

Weinig bezoekers

Post geeft toe dat de burgers nog niet in groten getale komen: "Ik denk dat die het pas concreet voelen als het in een gemeentelijke visie landt." In totaal waren er zo'n dertig belangstellenden. Dat was in andere provinciehoofdsteden niet anders. Alleen in Assen en in Maastricht was de belangstelling beduidend groter. Daar kwamen zo'n tachtig mensen opdagen.

Ingrid Post in gesprek over de NOVI met verslaggever Marcel Decraene

Adrian Salakorij is een van de weinige burgers die een zienswijze indient over de NOVI (foto: Omroep Zeeland)

Ook wethouder Peter Ploegaert van Sluis vindt de hele Nationale Omgevingsvisie nog behoorlijk abstract. "Hoe ga je als gemeente om met de kwaliteit van je leefomgeving?", vraagt Ploegaert zich concreet af. De wethouder mist betrokkenheid van de gewone Zeeuw: "Het gaat wel om onze toekomst."

Sylvia Tuinder (SP), het enige aanwezige Zeeuwse Statenlid, zegt: "Ik mis de burgers." Ze denkt dat de term 'omgevingsvisie' ook niet echt bevorderlijk is voor een grote opkomst.

Omgekeerde wereld

Adrian Salakorij is wel een gewone burger. Hij diende zelfs een zienswijze in. Maar tevreden met de manier waarop alles is georganiseerd is hij niet: "We betalen de overheid om dit soort problemen op te lossen, maar alles wordt maar bij ons teruggelegd. Het is de omgekeerde wereld aan het worden."

De Nationale Omgevingsvisie is nogal abstract..

