Veiligheidsdiensten oefenen in Sluiskiltunnel

Een botsing tussen twee personenauto's werd vanavond nagebootst in de Sluiskiltunnel (foto: Omroep Zeeland)

De tunnel was uren afgesloten voor de oefening, het verkeer werd omgeleid. De oefening wordt eens in de vier jaar gehouden om te controleren of de hulpdiensten weten wat ze bij een calamiteit moeten doen, en om te zien of ze goed samenwerken.

Afgehakte hand

De figuranten die meededen met de oefening werden een kwartier van tevoren nog geschminkt en ze kregen te horen wat er van hun werd verwacht. Zo legde een figurant in de auto een afgehakte hand naast het voorwiel. "We proberen de situatie zo goed mogelijk na te bootsen want de hulpverlening moet erop voorbereid zijn om geconfronteerd te worden met slachtofferbeelden zoals die in de praktijk kunnen voorkomen", vertelt veiligheidsbeambte Patrick Dankaart.

In de controlekamer een paar kilometer van de tunnel vandaan werd in de gaten gehouden wat er in de Sluiskiltunnel gebeurde (foto: Omroep Zeeland)

Controlekamer

Een paar kilometer verderop was de controlekamer waar op 24 schermen in de gaten werd gehouden wat er in de tunnel gebeurde. Via portofoons werd gecommuniceerd en de 'slachtoffers' in de tunnel werden onderzocht op hun verwondingen. De Sluiskiltunnel was van 19.00 tot 01.00 uur afgesloten in verband met de oefening. Het verkeer werd via de Sluiskilbrug omgeleid.