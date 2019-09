750 koffiemolentjes in een piepkleine garage: 'mijn hobby is een beetje uit de hand gelopen'

Jan maakte op jonge leeftijd kennis met de koffiemolen. Zijn moeder maakte iedere dag nog een bakje koffie met het ouderwetse apparaat. Toen zijn moeder overleed, erfde hij het molentje, maar van verzamelen was nog geen sprake. Dat gebeurde pas toen hij over een rommelmarkt struinde en hetzelfde soort molentje tegenkwam als het erfstuk dat hij van zijn moeder kreeg.

"En toen gebeurde het. Zo'n ding kan je dan toch niet laten liggen", vertelt Jan. Hij lacht en kijkt trots om zich heen terwijl hij omringd wordt door de koffiemolens. "Het is wel een beetje uit de hand gelopen hè, ik weet het niet precies, maar ondertussen zijn het er ruim zevenhonderd."

Jan van Sorge met zijn koffiemolenverzameling. (foto: Omroep Zeeland)

Jan wordt wekelijks gebeld door verzamelaars uit binnen-, en buitenland. Op zijn scooter legt hij daarom nogal wat kilometers af om molentjes op te halen en weg te brengen. "Soms is de heenweg zo'n 150 kilometer, maar dat gaat prima hoor, zo op mijn scootertje", aldus Jan. Het ziet er grappig uit, wanneer de verzamelaar op zijn scooter aan komt rijden. Met zijn twee meter lange postuur én een grote koffiemolen tussen zijn benen, want zo vervoert hij de molens, past het allemaal maar net.

Museum

Wat ook maar net past, zijn de koffiemolens in zijn kleine garage. "Daarom ga ik ook uitbreiden", zegt Jan gelijk. De bouwmaterialen staan al klaar, want hij wil binnenkort starten met de verbouwing. "Uiteindelijk wil ik een koffiemolenmuseum beginnen, dan moet je gewoon meer plek hebben. Ik ben alleen nog op zoek naar iemand die ze ook verzamelt, zodat ik mijn interesse kan delen."

Ik weet het niet precies, maar ondertussen zijn het er ruim zevenhonderd" Jan van Sorge

De meeste koffiemolens uit de garage in Oost-Souburg komen van rommel- en antiekmarkten. Jan struint er meerdere keren per week overheen zodat zijn verzameling aangevuld kan worden. Ook staat hij zelf met zijn molens op de markt. "Als ik er eentje dubbel heb, dan verkoop ik 'm. Aan dubbele heb je niets. En het is ook leuk om op de markt te staan, want iedereen is super geïnteresseerd, vooral jongeren", vertelt Jan.

Hoe het vroeger werkte

"Mijn koffiemolens komen allemaal van rond het jaar 1950, dus jonge mensen kennen de apparaten niet. Als de jongeren überhaupt koffie drinken, halen ze die uit zo'n automaat of ze hebben een Senseo-apparaat. Die willen helemaal geen moeite doen om een bakje koffie te drinken joh! Wat dan wel leuk is, is dat ik kan uitleggen hoe het vroeger werkte: waar je koffiebonen in moet doen, waar de hendel voor is, en de jongeren vinden dat leuk!"

Maar ondanks dat de Souburgse verzamelaar omringd is door de ouderwetse koffieboonvermalers, hij superveel over de apparaten weet én hij niet op kan houden met vertellen over zijn verzameling, kiest ook híj met het daadwerkelijke koffie drinken toch liever voor gemak. "Ik heb ook gewoon een Senseootje hoor. Ik ga toch niet al die moeite doen om bonen te malen als het ook op een makkelijke manier kan!" Jan drukt op de knop van zijn koffiemachine, laat zijn koffie doorlopen en loopt met zijn bakkie terug naar zijn koffiemolens.