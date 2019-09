Onderzoek naar mening Tholenaren over huisvesting arbeidsmigranten

Tholen wil weten hoe de inwoners van de gemeente denken over arbeidsmigranten (foto: OZ)

"Arbeidsmigranten werken en wonen al jaren in de gemeente Tholen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie", schrijft de gemeente in een toelichting. "Er is een toenemende vraag naar arbeidsmigranten. Daardoor ontstaat er ook een toenemende vraag naar huisvesting. Om te weten wat de inwoners van de gemeente Tholen belangrijk vinden met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten, wordt er een enquête uitgevoerd."

Inlogcode

Alle Thoolse huishoudens krijgen daarom deze week een brief met inlogcode thuisgestuurd met het verzoek online de enquête in te vullen. Ook met inwoners zonder internet is rekening gehouden. De vragen kunnen ook telefonisch worden beantwoord, via een speciaal daarvoor ingericht nummer van de gemeente.

Het invullen van de enquête kost volgens de gemeente 10 tot 15 minuten. Het is verder volledig anoniem en is niet naar de persoon te herleiden. Er wordt alleen om aanvullende persoonlijke informatie gevraagd als de deelnemer aangeeft verder mee te willen denken over het beleid. De enquête loopt nog tot en met 6 oktober.