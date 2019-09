Orgelman Joris laat Roller Coaster van Danny Vera door winkelstraten galmen

In de radio-uitzending van Stenders werd Danny Vera verrast met een draaiorgelversie van zijn Top 40-hit. Ten Have liet de draaiorgelversie in Hilversum horen en Danny Vera zong vrolijk mee. De orgelman zorgt ervoor dat het nummer in ieder geval in winkelstraten in Groningen, Delfzijl, Haren en Zuidlaren te horen is, de plaatsen waar hij met zijn draaiorgel komt.

Ten Have sluit echter niet uit dat de draaiorgelversie van Roller Coaster straks door heel Nederland te horen is. "Het is een kleine wereld. Als iemand anders het nummer op het draaiorgel wil laten horen, maak ik een extra boek. Dus straks hoor je het nummer misschien ook wel in Middelburg", aldus Ten Have.

Record voor Roller Coaster

De orgelversie van Roller Coaster was niet de enige verrassing voor Danny Vera. 'Mr. Top 40' Erik de Zwart vertelde in de uitzending dat de zanger een stokoud record uit de Nederlandse Top 40 heeft geëvenaard. Samen met het nummer Monja (1967) van Roland W. staat het nummer het langst genoteerd tussen de posities 21 en 40. Als Roller Coaster deze week nog steeds in het rechterrijtje van de Top 40 staat, heeft Danny Vera het record alleen in handen.