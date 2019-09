'Het huilen van kinderen ging door merg en been'

Mistongeluk op A58 (foto: Omroep Zeeland)

José van den Eerenbeemt was één van de slachtoffers. Zelf kwam ze er zonder verwondingen van af, maar dat was een klein wonder. Met honderd kilometer per uur klapte ze op een stilstaande auto. "Het was net een film, bizar", schrijft ze op Facebook.

"Ik zat er middenin, het kostte me bijna het leven", is de reactie van Daphne de Kraker. Ook Margaret Koster was betrokken bij het ongeluk. Zij schrijft: "Lang last gehad van rijden in de mist. De slachtoffers die vlakbij mij het niet hadden overleefd. Heftig." Remco de Kruijk herkent het gevoel van Margaret Koster. Hij zat met een collega in het voorste stuk van de kettingbotsing. "Bij mistig weer zit ik nog steeds met zweet in mijn handen achter het stuur. Ook het geluid van auto's die op elkaar klappen zal me altijd bij blijven."

Het huilen van de kinderen ging door merg en been."" Arjan Schotanus

Arjan Schotanus kon op tijd tot stilstand komen. Hij ging de hulpdiensten assisteren. "Ik kreeg het verzoek om een lichtgewonde op het trapje van een ambulance in de gaten te houden zodat de ambulancebroeder hulp kon geven waar het meest nodig was. Ik zat zo'n zes auto's achter de plek waar de dodelijke ongevallen waren. Ook het huilen van de kinderen die beklemd zaten, ging door merg en been. Terwijl anderen met hun telefoon aan het filmen waren. Dit vergeet ik nooit meer."

'Leven en dood dicht bij elkaar'

Ad en Lieneke Molenaar beleefden op 16 september een vreemde dag (en nacht). "'s Nachts werd onze zoon geboren en 's morgens stond papa op de snelweg te helpen. Leven en dood waren nog nooit zo dicht bij elkaar", schrijft Lieneke.

Ook Eline Ketting stond op punt van bevallen. "Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Onze keizersnede stond gepland op deze dag. De OK's moesten worden vrijgehouden voor eventuele slachtoffers uit de kettingbotsing. Een dag met gemengde gevoelens. Gelukkig hebben we die dag nog onze mooie dochter in onze armen kunnen sluiten, ze is vandaag (gisteren red.) 5 geworden."

Doodzieke man in rolstoeltaxi

"Ik weet het als de dag van gisteren", schrijft Rian de Lange. Haar man zat destijds sinds drie dagen in een revalidatiecentrum en moest terug naar het ziekenhuis. "Er was geen ambulance meer aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen. Toen met een rolstoeltaxi gegaan. Hij moest weer opgenomen worden op de intensive care. Nu vandaag (gisteren red.) is hij al 17 weken niet meer hier en zoals mijn allerliefste lief zei.... 'het is goed geweest'."

Lees ook: