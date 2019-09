Campagne 'Oe is't?!' moet jongeren verantwoordelijker om laten gaan met alcohol

Campagne 'Oe is't?' (foto: Goedzooi Breda)

Jongeren bewust maken, maar niet met de vinger wijzen. Dat kan volgens Mitch van Velthoven, eigenaar van creatief bureau Goedzooi, dat de campagne bouwt, goed met een ludieke campagne. De campagne heet 'Oe is't?!' en draait om het verantwoordelijk omgaan met alcohol. Alcohol drinken mag tenslotte best, maar wel rustig aan, volgens Mitch van Velthoven. ''We gaan met bakfietsen door Zeeland heen en hebben een meter mee. Als je op de meter blaast en deze wordt groen, ben je goed bezig. Slaat de meter rood uit, dan moet je snel een paar glazen water gaan drinken. We delen ook flesjes water uit, want 'Geen kater, drink water!' is het motto van deze campagne.''

'Oe is't?!'

Met de campagne 'Laat ze niet verzuipen' richt de provincie zich al jaren op jongeren onder de 18 en hun omgeving. Maar aan jongeren boven de 18 werd lang niet gedacht, terwijl jongeren boven de 18 jaar vaker aan 'bingedrinking' doen. Bingedrinken is het drinken van grote hoeveelheden in een korte tijd. Volgens Jellinek is dat het drinken van vijf glazen alcohol binnen twee uur. Door dit drinkgedrag heb je veel meer kans op een black-out, schade aan organen of een alcoholvergiftiging. Gevaarlijke gevolgen van een stapavond. ''Mensen moeten veel vaker aan elkaar vragen of het nog goed gaat. Als je ziet dat het niet goed met iemand gaat, biedt dan een glaasje water of frisdrank aan. 'Oe is't?!' is een open vraag waar geen beschuldigingen in zitten. Dat werkt volgens ons goed bij jongeren'' volgens van Velthoven.

Uit het raam plassen

De campagne is ook online zichtbaar. Op de website zijn filmpjes te zien van jongeren die een 'zat verhaal' vertellen. ''Kotsen, je niks meer herinneren van de avond, dingen kapot maken of uit het raam plassen, de dingen die de mensen in de filmpjes mee hebben gemaakt, dat moet je gewoon niet willen. Na overmatig alcohol drinken kan het je zomaar overkomen'', zegt Mitch van Velthoven.

'Oe is't?!' wordt zaterdagavond om 22:00 samen met wethouder Sonja Suij geopend op de kermis in Terneuzen. De bakfiets met meter en flesjes water zal naast Terneuzen nog door Goes, Middelburg, Renesse en Vlissingen rijden om ook daar jongeren bewust te maken van het drinken van alcohol.