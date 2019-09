'Zuurstofloos Grevelingenmeer komt niet door werk aan spuisluis'

De doorlaat in de Grevelingendam waar een testcentrum voor getijdenstroom wordt aangelegd (foto: Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV.)

De partij baseerde zich op een bericht van natuurberichtenwebsite Nature Today, waarin de afname van de hoeveelheid zuurstof in het water en de toename in sterfte onder onderwaterdieren gedeeltelijk wordt toegeschreven aan werkzaamheden aan de spuisluis. In de doorlaat in de oostelijke Grevelingendam wordt een getijdencentrale aangelegd.

'Desastreuze gevolgen'

Volgens Nature Today is daardoor de doorstroming tot stilstand gekomen, 'met alle desastreuze gevolgen van dien'. Het was ook voor vissers in de omgeving aanleiding om opnieuw hierover aan de bel te trekken.

Het aanwijzen van de werkzaamheden aan de spuisluis als boosdoener is te kort door de bocht, vindt het dagelijks gemeentebestuur. "Het effect van de Flakkeese Spuisluis is beperkt, en alleen merkbaar in het meest oostelijk deel van de Grevelingen", schrijft de gemeente in antwoord op de vragen van de PvdA-fractie.

Grotere doorlaat

Wel beaamt de gemeente in de beantwoording van de vragen dat het heropenen van de doorlaat een eerste stap is in het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen. Maar het zet pas echt zoden aan de dijk als er een grotere doorlaat komt in de Brouwersdam. Daarvoor liggen er al plannen op tafel. Als alles volgens plan verloopt, zou de bouw daarvan in 2022 moeten beginnen.

