Miljoenennota: Kabinet moet veiligheid op de N59 snel verbeteren

Drie gewonden bij ongeluk op de N59 in april 2018 (foto: HV Zeeland)

Al eerder zijn er over de veiligheid op deze provinciale weg afspraken gemaakt tussen de provincies Zuid-Holland, Zeeland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. "Helaas kost de nadere uitwerking van de maatregelen en de besluitvorming daarover met de regio meer tijd. Besluitvorming is in 2019 voorzien", staat in het stuk.

Zo snel mogelijk

Het ministerie wil nu haast maken met het veiliger maken van de weg en dit jaar nog een besluit nemen. Het ministerie "verzoekt de regering, in overleg met de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee de extra investeringen in verkeersveiligheid op de N59 zo snel mogelijk te realiseren."

'Dodenweg'

De veiligheid op de weg is al jaren onderwerp van discussie en zorg. In 2016 diende de SGP over de weg nog een motie in de Tweede Kamer in. Volgens de fractie was de N59 één van de gevaarlijkste provinciale wegen van het land, vooral het gedeelte op Goeree-Overflakkee. "Vanwege het grote aantal ernstige ongelukken, mede door de toename van het vrachtverkeer, staat deze weg bekend als de 'dodenweg", schreef de SGP in de motie.

Kruispunten

Ook het Ministerie van Infrastructuur constateerde toen al dat de veiligheid op de N59 niet voldeed aan de minimale eisen van verkeersveiligheid. Het betrof onder meer kruispunten en rotondes die niet veilig waren.