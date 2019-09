Boerenschuur Oud-Vossemeer voor één jaar dicht na vondst cocaïnewasserij in juni

De boerenschuur waarin de cocaïnewasserij werd ontdekt. (foto: HV Zeeland)

Agenten troffen op 6 juni niet alleen 450 gram cocaïne-hcl en 1234 gram cocaïne base in de landbouwschuur aan, maar ook productieapparatuur en chemicaliën. "In totaal 13.000 liter hoogst brandbare en explosieve oplosmiddelen", schrijft de gemeente in een persbericht. De politie meldde in juni al dat het een van de grootste cokelaboratoria was die ooit in Nederland is ontdekt.

Dat de cocaïnewasserij ontdekt werd, was toeval. Toen omstanders op 6 juni een omgevallen boom op de Molenweg weghaalden, roken ze een bijzondere lucht en zagen ze verdachte mannen. Gewaarschuwde agenten troffen vervolgens in de schuur een grote, professionele cocaïnewasserij aan. In de zaak is tot nu toe één persoon als verdachte aangemerkt: een 55-jarige man uit Sint-Philipsland.

Wet Damocles

De schuur wordt gesloten op basis van de wet Damocles. Die wet geeft burgemeesters de mogelijkheid om een drugspand af te sluiten. Dat kan alleen als duidelijk is dat in het pand handel in drugs plaatsvond.

Lees ook: