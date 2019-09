Dit zijn de Zeeuwse onderwerpen in de Miljoenennota

Minister Wopke Hoekstra van Financien onderweg naar de Tweede Kamer. (foto: ANP)

De N59 moet veiliger

Uit de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat het kabinet snel stappen moet nemen om de N59 veiliger te maken. Die weg loopt van de gemeente Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland, tot in de gemeente Schouwen-Duiveland en staat vanwege de vele ongelukken al jaren bekend als onveilig.

Miljoenen aan regiogelden

Aan regiogelden heeft Zeeland al 22,4 miljoen euro van het Rijk ontvangen. In totaal is 35 miljoen toegezegd. Zeeland krijgt dus nog ongeveer een derde: 12,6 miljoen.

Aanpak criminaliteit: voorbeeld voor de rest van het land

De aanpak van criminaliteit in Zeeland dient als voorbeeld voor de rest van het land. In de begroting van het Ministerie Justitie en Veiligheid staat: "Er wordt ingezet op intensieve samenwerking tussen verschillende publieke en private instanties, zoals dat nu ook gebeurt tussen de Taskforce Brabant Zeeland en Intensivering Zuid Nederland."

Wopke Hoekstra met zijn vrouw tijdens Prinsjesdag. (foto: ANP)

Meer informatie over Doel

Dan krijgt België nog een standje. Volgens de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat "hebben burgers in Zeeland en West-Brabant een slechte informatiepositie omtrent de toestand van en incidenten betreffende de kerncentrale in Doel." De regering wil dat die informatiepositie verbetert.

Zeeuwse pilot over chippen van katten

Ook is er aandacht voor de Zeeuwse pilot over het chippen van katten en de aanpak zwerfkatten. De minister van Landbouw "neemt deze mee in haar aanpak en rapporteert hierover in de verzamelbrief Dierenwelzijn, welke dit najaar naar de Tweede Kamer wordt verstuurd", aldus de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Krimpcheck voor scholen

Scholen in krimpgebieden krijgen extra aandacht uit Den Haag, is de bedoeling. Er moet een zogeheten 'krimpcheck' komen. Als nieuwe wet- en regelgeving voor scholen in krimpgebieden nadelige gevolgen hebben, moet daar rekening mee worden gehouden. Een vereenvoudiging van de bekostiging van scholen is wenselijk.

Weer uitstel Marinierskazerne

Uit de nieuwe defensiebegroting is op te maken dat het sturen van de zogeheten d-brief - het moment waarop de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de aanbesteding - voor 2021 gepland staat. Volgens GroenLinks betekent dat dat pas in 2021 wordt besloten wie de grond van het kazerneterrein gaat saneren. Dat zou betekenen dat de komst van de Marinierskazerne weer vertraging oploopt. Maar volgens een woordvoerder van de Provincie Zeeland is er sprake van verwarring, de d-brief zou over de bouw zelf gaan en niet over de sanering.

