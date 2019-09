Start zedenzaak: moeder liet dochters jarenlang misbruiken volgens het OM

Vrouwe Justitia (foto: ANP)

De rechtbank van Middelburg boog zich vandaag voor de eerste keer over deze zedenzaak waarbij gruwelijke details aan bod kwamen.

De 42-jarige vrouw heeft twee dochters. Zij zouden elf jaar lang, van 2008 tot 2019 seksueel zijn misbruikt door haar vriend, de 46-jarige verdachte. Volgens de officier van justitie wist de moeder van de meisjes (nu 13 en 19 jaar oud) er niet alleen van, maar faciliteerde ze het misbruik volop. Ze wordt daarom niet alleen verdacht van medeplichtigheid, maar ook van medeplegen. Een vriendinnetje (nu 19 jaar) van één van de dochters, werd ook slachtoffer van misbruik.

Stockholm Syndroom?

De advocaat van de vrouw probeerde te weerleggen dat er sprake is van medeplegen. De vrouw zou doodsbang zijn geweest voor haar partner en mogelijk aan het Stockholm Syndroom lijden. De man zou zo'n grote macht over haar hebben dat ze zichzelf met hem vereenzelvigde. De advocaat vroeg daarom de vrouw voorlopig vrij te laten.

De officier van justitie maakte echter gehakt van de theorie dat de vrouw ook slachtoffer van de man zou zijn. Hij noemde wat voorbeelden om dat duidelijk te maken. "Ik heb hier in het dossier duizend pagina's aan appgesprekken tussen de twee verdachten. Op een gegeven moment zegt de man: 'Kun je X (naam dochter) naar me toe sturen?' Waarop de vrouw zegt: 'Ik doe er wel vast een pilletje in dan gaat het makkelijker.'

In een ander appgesprek zegt de vrouw tegen de man: 'Zullen we samen nog een kind nemen? Dan kunnen we er lekker jong mee beginnen.'

Voorlopig in voorarrest

De twee werden half juni opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest. Dat blijft voorlopig ook zo. Op 10 december vindt er, net als vandaag, weer een tussentijdse zitting plaats. Door een gebrek aan psychiaters hebben de onderzoeken bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie nog niet kunnen plaatsvinden. Wanneer de inhoudelijk behandeling van deze zaak in de rechtbank plaatsvindt, is nog niet duidelijk.

De verdachten waren niet aanwezig in de rechtbank vandaag. De vrouwelijke verdachte had wel willen komen, maar haar vervoer was niet goed geregeld. Ook waren er geen slachtoffers aanwezig.

