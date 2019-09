'300 arbeidsmigranten in Klooster Rilland is de max'

Klooster Rilland breidt uit: huisvesting voor 300 arbeidsmigranten (foto: Omroep Zeeland)

Uitzendbureau De Jager Detachering, huidige eigenaar en exploitant, heeft toestemming gekregen van het gemeentebestuur om één vleugel aan het Klooster van Rilland aan te bouwen. Daardoor kan het aantal arbeidsmigranten in Rilland toenemen van de huidige tweehonderd naar driehonderd.

In verhouding

Sinke: "Dat is voor Rilland ook echte het maximale. De huisvesting moet wel in verhouding staan tot het aantal permanente inwoners van Rilland." De Jager wilde eigenlijk uitbreiden naar vierhonderd , maar dat vindt Sinke dus echt te veel.

'Nieuwe locaties zijn lastig'

De vraag naar arbeidsmigranten, en dus huisvesting, neemt toe, ook in Reimerswaal. Waar andere arbeidsmigranten naartoe moeten, is nog niet duidelijk. Sinke: "We zijn permanent op zoek naar nieuwe plekken. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Zo is midden in de polder ook geen optie. Arbeidsmigranten willen graag te voet naar bijvoorbeeld de supermarkt."

Weerstand

In het verleden was er vanuit Rilland veel weerstand tegen de komst van arbeidsmigranten naar het Klooster. Volgens Sinke gaat nu alles in goed overleg en heeft hij 'geen signalen van overlast' uit het dorp.