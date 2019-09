Haren op de bril en stank doen toilet bij Rilland de das om

Al jaren spelen er volgens Rijkswaterstaat problemen bij de toiletten. Zo werkten de filters van de originele toiletten sinds 2008 al niet goed. "Daardoor is het grondwater vervuild geraakt en dat is de reden dat het er zo stinkt", aldus Van Zevenbergen. "We hebben geprobeerd de situatie te verbeteren door acht toiletten neer te zetten in plaats van twee. En ze worden drie keer per dag schoongemaakt." Toch zijn de toiletten nog altijd vies.

Soms moet je gewoon nodig. Dan is het fijn als er een toilet dichtbij is." Toerist

"Het lucht wel op" zegt een zichtbaar opgeluchte toerist nadat ze naar het toilet is geweest. "Maar het was wel heel erg vies. Ik geloof dat dat normaal is bij dit soort stops langs de snelweg." Toch ziet ze de toiletten bij Rilland niet graag verdwijnen. "Soms moet je gewoon nodig. Dan is het fijn als er een toilet dichtbij is."

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om verder te rijden naar tankstations, waar je vaak moet betalen voor de toiletten. Daarvoor moeten weggebruikers ruim 5 kilometer verder rijden. Vanaf woensdag zijn de toiletten bij Rilland weg.

