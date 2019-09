Geen kat in de boom, maar een hond in zee; KNRM rukt uit

De KNRM in Breskens rukte vandaag uit voor een hond in zee. (foto: KNRM)

Rond 12.20 uur namen de eigenaren van de hond contact op met de Nederlandse Kustwacht, hun zwemmende hond, die bij de Veerhaven in Breskens het water in was gegaan, had moeite het strand te bereiken. Reddingsboot Zeemanshoop van de KNRM uit Breskens werd opgeroepen.

Ter plaatse lokaliseerden opstappers de hond al snel. Maar zodra het dier de boot zag aankomen, zwom hij terug naar de kant waar zijn eigenaar naar hem stond te roepen. De hond lijkt niks aan zijn avontuur te hebben overgehouden. Zijn eigenaren zijn vooral flink geschrokken.

Tweede uitruk: vlam in de motor

Later op de middag moest de KNRM in Breskens wederom uitrukken voor een zeiljacht in de problemen nadat de motor van de zeilboot vlam had gevat. De drie opvarenden konden al zeilend de haven bij Breskens bereiken. Daar nam de KNRM het over. Opstappers hebben het jacht de haven binnengesleept en afgemeerd bij een jachtwerf.