Documentaire geeft Slag om de Schelde een plaats in de geschiedenis

Archiefbeelden, ooggetuigenverslagen en interviews met historici en experts schetsen in de documentaire een beeld van de strijd en de achtergronden van de Slag om de Schelde. "We gaan terug naar de plaatsen, die cruciaal waren voor de Slag om de Schelde. Zo krijgt de zware militaire operatie van het najaar 1944 in Zeeland een plaats in de geschiedenis", vertelt regisseur Margot Schotel.

Speelfilm

De Slag om de Schelde is een van de belangrijkste militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog en toch is die redelijk onbekend. Om deze bloederige strijd meer onder de aandacht te brengen, beginnen in oktober de opnames van de speelfilm De Slag om de Schelde. De film wordt een van de duurste Nederlandse producties ooit.

Het duurt nog even voordat de speelfilm in de bioscoop te zien is, maar de documentaire over de Slag om de Schelde draait nog tot en met zondag 22 september in de bioscoop in Vlissingen.