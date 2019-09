Zeeuwse overheden hoopvol over miljoenennota, maar ook kritisch

Zeeuwse vlag in Zierikzee (foto: Ria Overbeeke)

Volgens de OZO komen Zeeuwse gemeenten nu structureel miljoenen tekort, en zijn er te weinig middelen beschikbaar om de jeugd goed te helpen en tegelijkertijd de begrotingen sluitend te krijgen. Daarom is er meer geld nodig vanuit Den Haag.

Werknemers verleiden

In een persbericht laat de OZO weten dat Zeeland niet kampt met een woningentekort, maar voldoen de woningen niet meer aan de huidige eisen. 'Om werknemers te verleiden om naar Zeeland te verhuizen, moeten we onze woningen verduurzamen en vernieuwen, daar is geld voor nodig.'

De organisatie is positief over de forse investeringen op het terrein van infrastructuur. 'We zien kansen voor Zeeland in het investeringsfonds voor onder andere infraprojecten, graag denken we mee bij het opstellen van de criteria. We hopen bovendien dat de spoorlijn Gent Terneuzen een plek krijgt in de plannen'.

Versterken van dijken

De OZO is blij met het geld dat beschikbaar komt voor het versterken van dijken, met name op Zuid-Beveland, en voor het opspuiten van de stranden. De zeven miljoen euro extra om droogte en verzilting tegen te gaan, valt ook goed. 'Vooral voor onze landbouw ontzettend belangrijk. In Zeeland werken we nauw samen in het klimaatbestendig maken van onze openbare ruimte en we maken dan ook graag gebruik van de twintig miljoen die het Rijk extra beschikbaar stelt voor klimaatadaptatie'.

De OZO had verder graag gezien dat het Rijk het dossier Marinierskazerne voortvarend op zou pakken. 'Wij houden vast aan de gemaakte afspraken'. En maakt zich zorgen over de problemen rond de PAS. 'Om te voorkomen dat bouwprojecten worden stilgelegd of niet van de grond komen, dringen we aan op een snelle verduidelijking van de stikstofaanpak. Daarom maken we hierover graag concrete afspraken met het kabinet'.