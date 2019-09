Stichting Mijn Lievelingsplek wint de innovatieprijs van project PROFIT

Honderd ondernemers uit Renesse, Goes en Oostkapelle hebben de afgelopen drie jaar hun gegevens gebundeld om beter inzicht te krijgen in wat de toerist precies wil in een bepaalde regio. "We hebben hierdoor inzicht gekregen in boekingspatronen van gasten, wat de verschillen zijn tussen Nederlandse en Duitse gasten en wat men allemaal doet tijdens de vakantie in Zeeland', vertelt Diana Korteweg Maris, projectleider van PROFIT.

Meer omzet

Het project moet meer omzet gaan opleveren voor de deelnemende partijen en het innovatieplan van Mijn Lievelingsplek kan daar het best voor zorgen. "Uit ons onderzoek is gebleken dat de Duitse gast veel in Zeeland verblijft, maar weinig te vinden is op minicampings. De oorzaak ligt in de onbekendheid. Vandaar dat wij met de stichting deze kleine verblijfsrecreatie willen promoten onder de Duitse toeristen", vertelt Joyce de Visser van de stichting.

Bedrijfsfilm

De dames van de stichting kregen een waardecheque waarmee ze een bedrijfsfilm kunnen laten maken. "Nu kunnen we alle kleine minicampings die bij ons zijn aangesloten in beeld brengen en daarmee kunnen we naar de beurs in Duitsland zodat de Duitse kampeerder kan zien wat wij te bieden hebben", vertelt de Visser. Daarnaast zullen ze in december afreizen naar Engeland waar de stichting gaat strijden om de internationale innovatieprijs.

