'Extra geld voor jeugdzorg is niet genoeg'

Zeeuwse gemeenten komen veel geld tekort doordat ze jeugdzorg hebben overgenomen van het Rijk. (foto: Omroep Zeeland)

De Rijksoverheid heeft een aantal jaar geleden zorgtaken, die vallen onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), overgeheveld naar de gemeenten. Daarbij gaat het onder meer om de jeugdzorg. Bij de overheveling heeft het Rijk meteen flink bezuinigd, omdat de gemeenten dichter op de cliënt zitten en 'maatwerk' zouden kunnen leveren.

In de praktijk blijkt dat er voorlopig juist meer geld nodig is voor de jeugdzorg. Omdat de lijntjes korter zijn, weten cliënten de zorg beter te vinden en maken ze er meer gebruik van. Bovendien moeten de gemeenten wennen aan de zorgtaken die ze van het Rijk hebben overgenomen.

300 miljoen

Het Rijk heeft de gemeenten al een extra uitkering gegeven om de financiële gaten te dichten, en nu is er de komende twee jaar 300 miljoen euro om de ergste nood te lenigen. Maar dat is volgens de Goese wethouder Alssema niet genoeg: "Het is een goed begin. We hebben lang onderhandeld en dit is de uitkomst daarvan. Maar voor de jaren erna zullen we echt nog stevig de discussie met elkaar moeten aangaan, want de tekorten zijn groot en lopen zelfs nog ietsjes op."

Toch is Alssema op zich niet negatief over de verschuiving van de jeugdzorg van Rijk naar de gemeenten. "Wij als Zeeuwse gemeenten staan heel erg achter de gedachte van de decentralisatie. Dus zorg dichter bij de jongeren organiseren, zodat ze betere en eerder worden geholpen."

Hoofdbreker

Dat lukt in Zeeland, constateert Alssema. "Alleen de financiën zijn wel een hoofdbreker. Door de forse bezuinigingen en omdat we méér jongeren helpen, zien we forse tekorten ontstaan." Volgens Alssema is het aantal jongeren dat nu gebruik maakt van jeugdzorg, met tien procent gestegen. "Dat is op zich een goed teken, dat je meer jongeren kunt helpen. Maar financieel is dat wel zwaar."