Geliquideerde advocaat was ook rechter in Zeeland

Geliquideerde advocaat Wiersum was ook rechter-plaatsvervanger in Zeeland (foto: wiersum.org)

Advocaat Derk Wiersum is vanmorgen rond 07.30 uur neergeschoten. Er is nog geprobeerd de advocaat te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De schutter is te voet gevlucht, en nog niet gevonden.

'Uitermate treurig'

De rechtbank Zeeland-West-Brabant laat weten 'zeer geschokt' te zijn. "Het is uitermate treurig", vat een woordvoerder het nieuws samen. De rechtbank is nu druk bezig met het informeren van de collega's. Of en welke gevolgen de liquidatie heeft voor lopende rechtszaken in Zeeland is nog niet bekend.

Ridouan T.

Wiersum is vooral bekend als advocaat van Nabil B. Hij is de belangrijkste getuige van het OM in de liquidatiezaak rond hoofdverdachte Ridouan T. Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd tegen de mensen rond T. Eerder is de broer van de kroongetuige al vermoord.

Ridouan T. is eerder al in verband gebracht met de moord op een Vlissinger in 2013.

