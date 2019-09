Kampeerders weigeren kraakcamping te verlaten, eigenaar doet aangifte

Kraakcamping in Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

"In 2015 is beloofd dat er binnen een paar maanden met de bouw zou worden begonnen, maar er staat nog steeds niets", vertelde Paul Berer, woordvoerder namens de kampeerders in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. Sinds de sloop van de supermarkt ligt het terrein er verlaten bij. Verwoede pogingen van de buurt om het terrein een invulling te geven, leverden telkens niets op.

De 'kraakcamping' heeft al een vermelding op Google. (foto: Google Maps)

"We wilden er bijvoorbeeld tijdelijk gras inzaaien, maar dat mocht niet omdat de grond dan opnieuw bouwrijp gemaakt zou moeten worden", zegt Berer. "Maar er staat nu heel hoog onkruid, dus moet dat toch!", gaat hij verontwaardigd verder. Op het braakliggende terrein moeten op termijn 21 vakantie-appartementen en twee winkelruimtes komen.

'Alle voorzieningen dichtbij'

Voordat het terrein in gebruik werd genomen door de 'campinggasten' is eerst de grond geëgaliseerd met een graafmachine en de toegang opgeknapt. De camping heeft inmiddels een vermelding op Google en heeft ook al de eerste recensies binnen. "Geweldige mensen. Alles op en top geregeld. Midden in de Dorpsstraat. Alle voorzieningen dichtbij", schrijft een gebruiker in zijn recensie.

Afgelopen nacht hebben naar schatting tien mensen geslapen op de camping. Er staan op dit moment drie caravans en een handjevol tenten en er komen nog nieuwe kampeerders bij.

De politie is vanmorgen op het terrein geweest om de kampeerders te waarschuwen (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Jacqueline van Burg laat weten begrip te hebben voor actie van de kampeerders. "Ik snap dat de mensen in Scharendijke klaar zijn met het lege gat in de Dorpsstraat", maar voegt ze er aan toe: "Je moet van andermans spullen afblijven. Ook als het grond is."

Van Burg is dinsdag op de hoogte gebracht door een van de initiatiefnemers. "Ik vind het op zich een ludiek protest, maar de lol is er nu wel vanaf." De wethouder kan echter niks tegen de actie doen, omdat dat de verantwoordelijkheid is van de politie en aannemer Boogert, eigenaar van de grond.

'Inzet ME'

Aannemer Boogert uit Oosterland, die op het terrein wil bouwen, heeft aangifte gedaan van betreden van verboden grond en vernieling. De politie is vanmorgen bij de kampeerders langs geweest om ze vertellen dat ze in overtreding zijn.

Volgens Berer zou de politie hebben gedreigd met de inzet van de mobiele eenheid. Maar dat wordt ontkracht door een woordvoerder van de politie. "Dat is nu nog totaal niet aan de orde." Het OM beoordeelt de aangifte en beslist daarna wat de te nemen stappen zijn.

Bouwbedrijf Boogert wil niet reageren op de kwestie.