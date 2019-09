Geen money, bitches en rijden zonder ribba voor rapper Cyclo B

"Ik wil mezelf laten horen aan de jongeren. Dat kan ik wel gaan doen door heel hard te schreeuwen, maar via mijn muziek bereik ik de meeste mensen", vertelt Bram. De rapper uit Middelburg-Zuid heeft op Spotify maandelijks meer dan duizend luisteraars. "Mijn muziek is geschikt voor alle leeftijden, maar ik merk toch dat ik veel jongeren bereik."

Stoer

"Populaire teksten in de hiphop-, en rapwereld zijn teksten over geld, dit op een oneerlijke manier verdienen en teksten die gaan over rijden zonder ribba, een ribba is dan een rijbewijs", aldus Cyclo B.

In zijn teksten vertelt de rapper over zijn eigen leven: hij heeft zijn rijbewijs gehaald, is bijna klaar met zijn HBO-opleiding en werkt hard voor zijn einddoel: de beste rapper van Nederland worden. "Ik wil aan de jongeren laten zien dat dát stoer is en daar rap ik dan ook over."

Cyclo B geeft een hand aan één van de kinderen in Middelburg-Zuid (foto: Omroep Zeeland)

"In Middelburg-Zuid, de wijk waar ik ben opgegroeid, leer je voor jezelf opkomen. Het is een harde wereld om in op te groeien: soms zie je zelfs gezonde jongeren veranderen in drugsverslaafden. Toen ik klein was, waren zij nog mijn voorbeelden.

Nu ben ik een voorbeeld voor de kids in mijn wijk en omgeving, dan wil ik ze ook wel echt het goede meegeven. Dus je school afmaken, dus niet zonder rijbewijs rondrijden."

Inspiratie

De Middelburgse rapper heeft bijna zijn HBO-studie afgerond. "Ik heb dat allemaal te danken aan mijn ouders. Vooral mijn vader was altijd een inspiratiebron voor mij. Hij leerde mij normen en waarden en hield mij met beide benen op de grond."

Ondanks dat Bram het goede voorbeeld geeft, is hij geen brave hendrik. "Ik hou zelf ook gewoon van stappen en feestjes, dus daar zullen ook nummers over komen. Feesten en uitgaan mag gewoon, maar er moet een goede balans zijn tussen feesten en werken."

Toekomst

Ik hoop dat ik in de toekomst, op de manier hoe ik nu bezig ben, uit kan groeien tot één van de beste rappers van Nederland. Ik ga dit op mijn eigen manier doen, dat is misschien niet hoe de meeste rappers het doen, maar dit is wie ik ben en wie ik wil zijn."