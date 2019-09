Wethouder over uitstel marinierskazerne: 'Haagse politieke spelletjes'

Wethouder John de Jonge (LPV) van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen. Dus wij zijn er klaar voor. Dat tekent ons chagrijn", zegt wethouder John de Jonge (LPV), "Dat er in Den Haag steeds partijen zijn die het nodig vinden om de kazerne weer ter discussie stellen."

Uitstel kazerne wel/niet??

De verwarring over - opnieuw - uitstel van de marinierskazerne ontstond naar aanleiding van de defensiebegroting. Volgens GroenLinks staat daarin dat pas in 2021 wordt besloten wie de grond van het kazerneterrein gaat saneren. En dat zou een nieuwe vertraging betekenen. Maar volgens een woordvoerder van de Provincie Zeeland is er sprake van verwarring, in de begroting zou het over de bouw zelf gaan en niet over de sanering.

Verbazing alom in Vlissingen. John de Jonge: "Het gelukkige feit deed zich voor dat ik op dat moment op pad was met gedeputeerde Dick van der Velde. Hij heeft bij het ministerie getoetst 'er is toch niks nieuws aan de hand??' En dat is door het ministerie bevestigd."

Toekomstige lokatie marinierskazerne aan de Oosterhavenweg in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De marinierskazerne zou oorspronkelijk al in 2017 in gebruik worden genomen. Momenteel ligt het terrein nog braak. Streefdatum is nu 2024. Die datum staat volgens het ministerie nog gewoon op 2024. Wethouder De Jonge: "Die datum is bekend. Die hebben we ook met het nodige chagrijn geaccepteerd."

Of hij ook chagrijnig wordt van de 'politieke spelletjes' die in Den Haag worden gespeeld? "Die neiging heb ik wel, maar ik heb het gelukkig veel te druk om daar te lang bij stil te staan."

Reactie wethouder John de Jonge over verwarring marinierskazerne

